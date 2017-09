CHP Karabük İl Teşkilatının 94. Yıl Kutlaması

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karabük’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

CHP’nin 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenişehir Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. CHP Karabük İl Başkanlığı’nın düzenlediği çelenk sunma törenine CHP il ve merkez ilçe teşkilatı katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Durum CHP’nin zor günlerin partisi olduğunu belirterek, “Çağdaş Türkiye’nin Kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Emperyalizme karşı ulusal başkaldırının öncüsü olan ‘Kuvayi Milliye’ Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin oluşumuna dayanak oldu. Müdafaa-i Hukuk ise işgal altındaki Anadolu’da, yerel kimlikten ulusal kimliğe ve ulusal dayanışmaya ulaşmayı, gücünü ulusal iradeye dayandırmayı hedef aldı. Cumhuriyet Halk Partisi işte bu soylu, ilkeli ve onurlu temelde oluşan, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin devamı olarak 9 Eylül 1923’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. CHP, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce ‘Halk Fırkası’ adıyla kurulmuştur. 1924 yılında ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’, 1935 yılında ise ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ adını almıştır. 1927 yılında ‘Cumhuriyetçilik’, ‘Halkçılık’, ‘Milliyetçilik’ ve ‘Laiklik’ CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir. 1935 yılında ‘Devletçilik’ ve ‘Devrimcilik’ ilkeleri de eklenerek partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır. Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir. CHP’nin tarihsel kimliği, Atatürk Devrimlerinin birikimleri ile altı ok ilkeleri eşliğinde, Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ İsmet İnönü’nün ‘Namuslular da, en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır’ sözleriyle öz ifadesini bulan bu soylu ve erdemli gelenek ile şekillendi. Ulusal bağımsızlık mücadelesinin birikimleri ve Atatürk devrimleri ile bu eşsiz sürecin felsefi ve ahlaki değerlerinin özünü oluşturan altı ok ilkeleri, bir bütün olarak, siyasi kimliğimiz ile ideolojimizin, parti programının tarihsel kaynağı ve en güçlü dayanağıdır.” dedi.

Basın açıklamasının ardından CHP il teşkilatı Atatürk Anıtı’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.