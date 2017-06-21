Cumhurbaşkanı Eskipazar heyetini kabul etti

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Dursun Baş’ın Eskipazar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AK Partili meclis üyesi Mustafa Yarkan’ın meclis üyelerinin seçimi sonrası belediye başkanlığına görevine getirilmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezdeki makam odasında AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar ve Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarkan’a görevinde başarılar diledi.