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17 Eylül 2017 15:49

Demokrasi şehidi Arslan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Karabüklü Metin Arslan’ın tedavi gördüğü hastanede vefat eden annesi Şazi Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Demokrasi şehidi Arslan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

17 Eylül 2017 15:49


Özel MEDİKAR Hastanesinde uzun süredir tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden 72 yaşındaki Şazi Arslan için cenaze töreni yapıldı.


Yenişehir Çamlık Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Zeki Arslan, akraba ve yakınlarıyla TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Vali Vekili Barbaros Baran, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Amin Akay, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ve ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anne Arslan’ın cenazesi daha sonra Öğlebeli aile mezarlığında toprağa verildi.




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