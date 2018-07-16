Down sendromlu kıza damatsız düğün

Karabük’e bağlı Düzçam köyünde yaşayan down sendromlu Arzu Akkaya küçük yaşlarından itibaren birçok genç kız gibi gelinlik giymenin ve evlenmenin hayalini kurdu. En büyük hayali olan evlenme isteği köylüler tarafından yapılan temsili düğünde gerçekleşti. Uzun zamandır gelinlik giyme hayali kuran Akkaya’ya, genç kızlar öncülüğünde damatsız bir düğün merasimi düzenlendi. Köylüler arasında toplanan para ile yapılan düğünde gençlerle orkestra eşliğinde çalan şarkılarla doyasıya eğlenen Akkaya’ya kurdele bağlanıp kına yakıldı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Akkaya’nın kına öncesi gelinliğine çiçekler atıldı. Düğüne katılan vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.