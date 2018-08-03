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03 Ağustos 2018 14:09

Dünya miras kenti’nin kırmızı altını safran projesi faaliyete geçiyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Safranbolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce teklif edilen ‘Dünya Miras Kenti’nin Kırmızı Altını Safran" projesi faaliyete geçiyor.

Dünya miras kenti’nin kırmızı altını safran projesi faaliyete geçiyor

03 Ağustos 2018 14:09


BAKKA tarafından kabul gören proje kapsamında Safran tesissi kurulacak ve öğrencilere çeşitli eğitimler verilecek. Projenin ilçe tarımı açısından önem taşıdığını, proje kapsamında bir safran tesissi kurulacağını ve safran üretiminde artış sağlanacağını ifade eden Tarım ve Orman İlçe İlçe Müdürü Mehmet Emre, “İlçe müdürlüğümüze öncülük yapan ve desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer’e teşekkür ediyorum" dedi.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından projelendirilen çalışmanın Safranı ile ünlü ilçe için önemli bir proje olduğunu söyledi.


1 dekar alana kurulacak olan tesis ile Safran hakkında daha geniş kapsamlı bir inceleme de yapılacağını kaydeden Ürkmezer, “Safran üretimi yapan çiftçilerimize eğitimler verilecek ve konu hakkında daha kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca Yazıköy ve Konarı İlk ve Orta okullarında öğrencilerimize yerel gen kaynaklarımızın korunması ve nesilden nesile aktarılması için eğitimler verilecek. Müdürlük bünyesine alınacak modern tarım aletleri ile çiftçilerimizin bilinçli tarım yapması da sağlanacak. Çiftçilerimize Teknik gezi imkanı sağlanarak Eskişehir Araştırma enstitüsünde Safran bitkisi hakkında yapılan araştırmalar hakkında bilgiler verilecek” ifadelerine yer verdi.


Proje sayesinde yerel çeşit Safranın üretiminin artacağını ve pazarının çoğalacağını ifade eden Ürkmezer, “Bu kapsamda ilçemize ve ilçemiz üreticilerine proje büyük katkı sağlayacaktır. Ben böylesi önemli bir projeyi hayata geçiren Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve BAKKA yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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