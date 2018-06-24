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24 Haziran 2018 15:17

Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, üçüncü oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.

Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:17


Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1047 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada üçüncü kez oy kullandığını söyledi. Son yıllarda ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Gelgi, “Diliyorum en kısa zamanda bu süreci hayırlısı ile atlatırız. Ben üçüncü defa oyumu kullanıyorum. Umut ediyorum bütün vatandaşlarımız aynı hassasiyeti gösterir ve ülkemizin kaderini belirlemede aktif rol oynarlar” dedi.


Seyyar sandık uygulamasından haberdar olmadığını da ifade eden Gelgi, “Ben buraya gelebildiğim ve burada oyumu kullandığım için mutluyum. Zaten ailemin yardımıyla sık sık evden çıkıyorum. Buraya gelmek de benim için çok zorlu bir süreç değil. O yüzden seyyar sandık uygulamasını daha ihtiyacı olan vatandaşlarımız kullanırlar" diye konuştu.




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