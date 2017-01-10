Eksi 7 derecede donduran koşu

Karabük’te sıfırın altında 7 derecede düzenlenen ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Kros İl Birinciliği yarışmasında, soğuktan etkilenen bazı kız öğrenciler gözyaşlarına boğularak, minibüsün içerisinde ısınmaya çalıştı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliğinin düzenlediği Kros İl Birinciliği yarışmasına ortaokul öğrencisi 69 sporcu katıldı. Yıldız kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışma Yenişehir Mahallesi’nde düzenlendi. 2 bin ile 3 bin metrelik parkurlarda eksi 7 derecede yarışan sporculardan bazıları varış çizgisinde kendilerini yere bıraktı. Üşüdüklerini söyleyerek gözyaşlarına boğulan bazı kız öğrenciler ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait minibüse götürülerek ısınmaları sağlandı. Yarış sonunda Merkez Kapalı Spor Salonunda dereceye giren öğrencilere ve okullara kupaları verildi.

Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada doğa şartları ve hayatın zor olduğunu söyleyerek, "Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. 100 çocuk spor yapıyorsa bunun 20 tanesi bu sporu yapabilir. Bu bir genetik, dayanıklılık ve mücadele işi. Gerisi idmandır, antrenmandır. Dolayısıyla bu yeteneği taşıyanlar bu işi yapmaya gönüllü olarak buraya geliyorlar. Zorla bir şey yok. Çocukların sağlık ve emniyet tedbirleri iyi bir şekilde alındı. Soğukla mücadele ettiler. Hayatla mücadele etmeyi öğreniyorlar. Amacımız sporu, atletizmi geliştirmek, koşuyu sevdirmek. Soğuktan koşuyla beraber bazı öğrencilerin elleri donmuştu. Çocukların çoğu soğuk çarpınca etkilendi. Çocuk soğuğa alışık değilse gerçekten sorun. Ama herhangi bir sağlık sorunu yok. Hayatla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.