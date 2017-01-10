El freni çekilmeyen otomobil binaya çarptı: 1 yaralı

Karabük’te, sürücüsünün park edip el frenini çekmeden bıraktığı otomobil, eğimli yolda kendiliğinden hareket edip bina duvarına çarptı. Kazada otomobil içindeki 10 yaşındaki İrem Nur Kolukısa yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü Emrullah Duru, 07 GGU 41 plakalı otomobili eğimli yola park etti. El freni çekilmeden bırakılan otomobil bir süre sonra yoldaki eğim nedeniyle hareket etti ve kaldırımı aştıktan sonra bina boşluğuna düştü. Binaya da çarpan otomobilde bulunan 10 yaşındaki İrem Nur Kolukısa hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.