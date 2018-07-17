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17 Temmuz 2018 15:24

FETÖ zanlısı karı-koca adliyeye sevk edildi

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında arama kararı bulunan örgütün mahrem yapılanmasına mensup karı-koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ zanlısı karı-koca adliyeye sevk edildi

17 Temmuz 2018 15:24


Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan örgütün mahrem yapılanmasına mensup Z.A. ve eşi G.A., Manisa’da yakalanarak gözaltına alındı. Karabük’e getirilen şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu, G.A.’nın FETÖ’nün iltisaklı okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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