FETÖ zanlısı karı-koca tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan örgütün mahrem yapılanmasına mensup Z.A. ve eşi G.A., Manisa’da yakalanarak gözaltına alındı. Karabük’e getirilen şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu, G.A.’nın FETÖ’nün iltisaklı okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.