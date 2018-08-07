FETÖ’nün hücre evinde yakalanan eski polis memuru tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan eski polis memuru F.Ö. örgütün gaygubet evi olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı F.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.