Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:49

FETÖ’nün hücre evinde yakalanan eski polis memuru tutuklandı

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan ve daha önce görevden ihraç edilen eski polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ’nün hücre evinde yakalanan eski polis memuru tutuklandı

07 Ağustos 2018 17:49


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan eski polis memuru F.Ö. örgütün gaygubet evi olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı F.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç