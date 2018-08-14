Fikret Yılmaz: “İşin kötüsü lisansın çıkması için umut yok”

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Fikret Yılmaz, “Transfer ettiğimiz 16 oyuncunun lisansı çıkmadı, işin daha kötüsü bir umut yok” dedi.

Kardemir Karabükspor, Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Adana Demirspor karşısına A2 takımı ile çıktıklarını ve Karabükspor’u en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, “Bizim için son derece önemli olan maç daha da önem kazandı. Biz Karabük’ü ne olursa olsun en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çıktık. Oyuncularımın Karabükspor’u çok iyi temsil ettiğine inanıyorum. Adana Demirspor gibi tek futbolcusunun bile bizim takımımızdan maliyetinin yüksek olmasına rağmen oyuncularım onlara mücadele nasıl olur onu gösterdiler. Kardemir Karabükspor Kulübü olarak sahada genç futbolcularımızda olsa elimizden gelen en iyi çabayı gösterdik. Ama üçüncü bölgeye inemedik. Gol bölgelerinde etkili olamadık. Oyuncularımız tecrübesizdi. Maalesef yediğimiz hatalı bir golle mağlup olduk. Ama Kardemir Karabükspor’u en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum” dedi.

“İşin kötüsü lisansın çıkması için umut yok”

Yılmaz, transfer ettikleri 16 tane oyuncunun lisansının halen çıkmadığını söyleyerek, “İşin daha kötüsü lisansın çıkması için bir umut yok. Kardemir Karabükspor ve taraftarı mükemmel bir camia. Cuma günü olan maçta harika bir ortam vardı. Hatta iki tane milletvekilimiz soyunma odasına girerek destek verdiler” ifadelerini kullandı.

“Ben CEO’yum diyen arkadaşlarımız nerede merak ediyorum”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin’in geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir toplantı yaptığını dile getiren Yılmaz, ”Yüzde 1 bile açılmama ihtimali yok dedi. Maalesef açılmadı transferimiz bu haftaya sarktı. Görünüyor ki bu haftada açılmayacak. Buraya gelip ben CEO’yum diyen kardeşlerimiz ne bileyim benden habersiz buraya kimse gelmez diyen kardeşlerimiz nerede diye merak ediyorum. Buradaki insanlar oyun oynamıyorlar. Herkes ekmek davasında. Bu transferlerin açılmasını istiyorum. Bu oyuncularımla kim mukavele imzaladıysa herkes ne gerekiyorsa yerine getirecektir” diye konuştu.

“Her şey mertçe olsun”

Hatayspor karşısına da A2 takımıyla çıkacaklarını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu son derece etik olmayan bir davranış. Kardemir Karabükspora bu yakışmıyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Kim mukavele imzaladıysa verdiği sözleri yerine getirsin. Getiremiyorlarsa da gereğini yapsınlar. Ben her zaman gereğini yapmaya hazırım. Ben tekrar söylüyorum. Buradan gitmeye de hazırım, kalmaya da hazırım, mücadele etmeye de hazırım. Ama her şey mertçe olsun. Kim benim futbolcularıma imza attırdıysa transferleri açtırmak zorundalar.”