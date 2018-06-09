Göktepe göleti ekoturizmle canlanacak

Ziyarette, bölgedeki hem doğal güzellikler gezildi hem de orman içi mesire yerinin potansiyel geleceği değerlendirildi.

Göktepe göleti ve çevresinde incelemelerde bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açıklamada “ 2015 yılında yapılan orman yangın göleti ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelenin yanı sıra Göktepe yaylasının ağaç türleri ve doğal güzellikleriyle sahip olduğu farklı kaynak değerleri dikkate alınarak tabiat turizmine kazandırılması, önemli ekoturizm potansiyeli olan bu alanın çevrede yaşayan insanların sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araç olarak öne çıkan bir alan olarak değer kazanması hedeflemekteyiz. Bu kapsamda Göktepe mesire yerine kaptaj su hattı ve içme suyu getiriyoruz. Göktepe yangın kulesinin enerji nakil hattı ihalesini geçtiğimiz ay yaptık. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak. Göktepe göleti ve mesire yeri Yenice’ye ve çevresine bir sinerji katacaktır. Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen ve planlanan tüm işleri zamanında yapacağız. Ekoturizm amacına uygun şekilde gerçekleşmesi halinde ekosistemlerin korunması ve çevrede yaşayan insanların sosyo-ekonomik gelişmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır. Ben yöre insanımızın “Göktepe Ekoturizm Geliştirme Projesi” kapsamında maddi manevi daha refah seviyelere ulaşabilmesini temenni ediyorum.Yenice ilçesinin muhteşem güzellikteki doğal yapısı, yaz-kış turizm potansiyelini artırmaktadır. Göktepe göleti ve mesire yeri, Göktepe için ekoturizmi başlatacak bir tesis olarak görülüyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile Göktepe’ye yakışan bir hal alan tesis, sessiz, sakin ve huzur veren doğasıyla özellikle hafta sonları misafirlerini bekliyor” dedi.