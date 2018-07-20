Gönül elçileri Karabük Üniversitesi’nde

Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaret sırasında misafirlerle tek tek tanışan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, farklı ülkelerden gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2010 yılından bu yana düzenlenen Türkçe Yaz Okulu’nda bu yıl Türkiye’ye 118 ülkeden bin öğrenci Türk dilini ve kültürünü yerinde tanıyıp öğreniyor. Karabük Üniversitesi de Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokole bağlı olarak Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 18 farklı ülkeden gelen 23 öğrenciye Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk kültürünü de tanıtıyor. Farklı coğrafyaların gençlerini Türkiye’de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına da olanak sağlayan programda ise iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor.

Gönül elçisi öğrenciler Karabük Üniversitesi TÖMER’de, Türkçe konuşma, yazma, dinleme ve okuma dersleri alırken diğer taraftan halk oyunları eğitimi, okçuluk, ebru, geleneksel el sanatları, farklı spor faaliyetleri, yöresel yemekler ve akşamları da çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriyor. Farklı coğrafyaların insanlarını Türkçe’de birleştiren ve 16 Temmuz-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek program, gençlere farklı kültürlerle etkileşim kurma olanağı da sağlıyor.