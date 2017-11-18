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18 Kasım 2017 11:54

Güleç’ten Yolbulanlar’a Karabükspor çağrısı

Kardemir Karabükspor’un içinde bulunduğu kriz durumu, KARDEMİR AŞ.

Güleç’ten Yolbulanlar’a Karabükspor çağrısı

18 Kasım 2017 11:54

yönetimini de harekete geçirdi.


KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yolbulan’a seslenerek, “Gel bu kulübü birlikte yönetelim” teklifinde bulundu. Güleç, Karabükspor’da yaşanan durumun kendilerini de üzdüğünü belirterek, “Haklı olarak insanlar bizlerden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Çünkü bu takım Karabük’ün takımı olduğu kadar KARDEMİR’in de takımı, bizimde duyarsız kalmamız mümkün değil” dedi.


Mustafa Yolbulan’a kulübü birlikte yönetme teklifinde de bulun an Çağrı Güleç, Mustafa Yolbulan’ın Karabükspor’da kulüp başkanlığı yaptığı dönemdeki katkılarının yanı sıra ligden düştüğü yılın ardından yeniden Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren takımın kurulma masraflarını da karşıladığını ve yaklaşık 72 milyonluk alacağı için kulübe herhangi bir yaptırım uygulamadığına da dikkat çekerek, “Mustafa bey alacaklarını uzun vadeye yayarsa, diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte kulübü içinde bulunduğu krizden çıkartacak çözümler üretebiliriz. Mustafa Yolbulan’a teklifim, buyursun, el ele verelim, güçlerimizi birleştirerek eş başkanlık ya da sıralı başkanlık sistemi ile kulübü birlikte yönetelim ve içinde bulunduğu krizden çıkartalım” ifadesinde bulundu.




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