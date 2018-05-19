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19 Mayıs 2018 15:04

Güneş: “Bu şehrin her karışında işçimizin alın teri var”

AK Parti Karabük Milletvekili Aday adayı Niyazi Güneş sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Güneş: “Bu şehrin her karışında işçimizin alın teri var”

19 Mayıs 2018 15:04


Güneş, KARDEMİR’de örgütlü bulunan Çelik-İş Sendikası’nın Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve çalışma ekibine ziyarette bulundu.


KARDEMİR’in geçmişinden gelen bilgi ve tecrübe birikiminin Çelik-İş Sendikasına da yansıdığını bu birikimin güzel bir biçimde aktarıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Güneş, “Karabük ülkemizin bir özeti gibi, Kardemir vesilesiyle her bölgeden insanımız burada çalışma ortamı bularak uzun yıllar bu şehirde kalmış ve nice hizmetlerde bulunmuşlardır. Sendikamızda bu birlikteliğin sembolüdür olmuştur ” dedi.


Karabük’ün alın terinin şehri olduğunu da belirten Güneş, “Şehrimizin her karışında işçimizin alın terini görmek mümkündür, bu da bizim Karabük olarak gururumuz ” ifadesini kullandı.


Güneş, Şube Başkanı ve birim temsilcilerine teşekkür edip başarılar dilerken, Üngören de ziyaretleri için Güneş’e teşekkür etti.




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