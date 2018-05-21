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21 Mayıs 2018 19:09

Gurbetçiler iftar programında bir araya geldi

Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gurbetçiler iftar programında bir araya geldi

21 Mayıs 2018 19:09


Almanya’da, Karabük - Yenice Şirinköy ve çevre köyleri derneği tarafından Duisburg Ditib Merkez Camiinde gerçekleştirilen geleneksel iftar programında gurbetçiler bir araya geldi. 7’den 70’e tüm köylülerin iftara katılım sağlaması Dernek Başkanı Hüseyin Kurt’u oldukça duygulandırdı.


Programa köylülerin yanı sıra Almanya Karabük - Yenice Derneğinin eski yöneticilerinden Hasan İbik, Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Koymatlı, Almanya Devrekliler Dernek Yönetim Üyeleri ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde Ak Parti Malatya Aday Adayı Sayın Rasım Saka’da katıldı.


Başkan Kurt iftar programına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Böyle programlar bizim ne kadar isabetli yolda olduğumuzu göstermektedir. Gurbet’te Ramazan bir başka, iftarlar birlik içinde yaşandığında daha güzel ve coşkulu. Tabii ki ülkemizde olamamanın duygusu içimizde ayrı bir burukluk oluşturmakta. İnşaallah Ramazan Bayramında da böyle coşkulu bir şekilde birlikte olmak isterim“ dedi.


24 Haziranda yapılacak olan seçimler için Almanya’da yaşayan köylülerin dikkatli olması gerektiğini belirten Kurt, “Bizleri bu anlamlı programda yanlız bırakmayan değerli dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Malum önümüzde ülkemizde bir seçim var. Tüm köylülerimizden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Gurbet’teki köylülerimizin Karabük’e ulaşma açısından hava yolu ulaşım sorunu mevcut. Bu konuda bölge ve yurtdışı sorumlu vekillerimizin bizlere vaadleri oldu,maalesef bu henüz gerçekleşmedi. Bu talebimizin yeni dönem vekillerimizden aynı duyarlılıkla talep ediyoruz. Diğer bir sorunumuz ise, köylerimizle alakalı, burada halen köy yollarımızda sorunlar var, su sorunlarımız devam etmekte. En çok önem verdiğimiz konu ise köyümüzde bir sağlık ocağı sorunudur. Yine köylerimizde sosyal tesis alanları eksik. Çocuk parkları yok, misafirlerimizi ağırlayacak konuk evleri yok. Tabii ki de ilerleyen günlerde yetkililerle tekrar bu sorunları görüşüp, taleplerimizi ileteceğiz. Ben bu vesile ile huzur ve sağlıklı bir Ramazan geçirmemizi diliyor, şimdiden tüm ülkemizde ramazan bayramının hayırlı geçmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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