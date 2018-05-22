Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 16:05

Hastane çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Yenice Devlet Hastanesi’nde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden hastane çalışanı Züleyha Koymatoğlu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hastane çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

22 Mayıs 2018 16:05


Züleyha Koymatoğlu‘nun cenazesi İsmetpaşa Mahallesi merkez camiinde öğle namazını müteakip kılının cenaze namazından sonra Çeltik Köyü Kuruosmanlar Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Yenice Devlet Hastanesi çalışanları, akrabaları ve sevenleri katıldı. İş kazasında hayatını kaybeden Züleyha Koymatoğlu’nun babası Satıbey Koymatoğlu ve abisi Tolga Koymatoğlu cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.


Yenice Devlet Hastanesi’nde özürlü kadrosunda çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için geçtiği çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırması sonucu boynu kırılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç