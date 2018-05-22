Hastane çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Züleyha Koymatoğlu‘nun cenazesi İsmetpaşa Mahallesi merkez camiinde öğle namazını müteakip kılının cenaze namazından sonra Çeltik Köyü Kuruosmanlar Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Yenice Devlet Hastanesi çalışanları, akrabaları ve sevenleri katıldı. İş kazasında hayatını kaybeden Züleyha Koymatoğlu’nun babası Satıbey Koymatoğlu ve abisi Tolga Koymatoğlu cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.
Yenice Devlet Hastanesi’nde özürlü kadrosunda çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için geçtiği çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırması sonucu boynu kırılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.