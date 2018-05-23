Irak Yükseköğretim Bakanlığı’ndan KBÜ’ye ziyaret

Dr. Mustafa Wahby Jaber, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (IYBAB) arasında yapılan anlaşma kapsamında Karabük Üniversitesine gelen Jeber, Rektör Polat’ı makamında ziyaret etti. Yapılan anlaşma kapsamında IYBAB tarafından Karabük Üniversitesine gönderilecek Iraklı öğrencilere bir ay boyunca mesleki eğitim verilecek.

Gösterilen ilgiden ve Karabük Üniversitesinden oldukça memnun olduklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Wahby Jaber, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a teşekkür etti.

Görüşmede, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer de hazır bulundu.