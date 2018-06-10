İşadamı Hacı Kamil Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Demir Tüccarları Derneği Başkanı İbrahim Öztürk’ün babası ve aynı zamanda Özmetal Demir Çelik Şirketi kurucularından Hacı Kamil Öztürk (85) tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İşadamı Öztürk için Ulu Camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sevilen iş adamı Öztürk’ün akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, siyasi parti temsileri, milletvekili adayları, işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınca cenaze namazının ardından işadamı Hacı Kamil Öztürk’ün cenazesi Öğlebeli mezarlığında aile kabristanına defnedildi.