Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 16:38

İşadamı Hacı Kamil Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Karabüklü işadamı Hacı Kamil Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

İşadamı Hacı Kamil Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

10 Haziran 2018 16:38


Karabük Demir Tüccarları Derneği Başkanı İbrahim Öztürk’ün babası ve aynı zamanda Özmetal Demir Çelik Şirketi kurucularından Hacı Kamil Öztürk (85) tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İşadamı Öztürk için Ulu Camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sevilen iş adamı Öztürk’ün akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, siyasi parti temsileri, milletvekili adayları, işadamları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınca cenaze namazının ardından işadamı Hacı Kamil Öztürk’ün cenazesi Öğlebeli mezarlığında aile kabristanına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç