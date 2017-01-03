Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 18:09

Kamil dedeleri, torunlarını bu yılbaşında da unutmadı

Kamil dedeleri, torunlarını bu yılbaşında da unutmadı

03 Ocak 2017 18:09

‘Kimsesiz çocuklar, Türk toplumuna yani bizlere emanet’ diyerek 2008 yılında yaptığı villa tipi evleri Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Güleç, bu yıl da sevgi evlerinde kalan 45 çocuğu yılbaşı hediyesi vererek sevindirdi.
“Benim torunlarım nasıl yaşıyorsa, Güleç Sevgi evlerinde kalan çocuklarımız da aynısını yaşatmaya çalışıyorum” diyen Karabüklü hayırsever iş adamı Kamil Güleç, “Değişik nedenlerle sevgi evlerinde kalan çocuklarımız ilk önce cenabı Allah’a daha sonra bizlere emanet. Bu çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve huzur içinde kalmalarını sağlamak için bu villa tipi evleri yaparak çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre düzenledik. Bu çalışmalar sırasında burada kalacak olan çocuklarımızı kendi torunumdan ayırt etmedik. Torunumun evinde ne varsa bu evlerde de aynısını yapmaya çalıştık” dedi.
Evleri düzenlemekle işin bitmediğini de belirten hayırsever iş adamı Güleç, “Evleri düzenleyip, evlere yerleştirdik, işimiz bitti diyemeyiz. Bu çocuklarımıza aile sıcaklığını da hissettirmemiz lazım. Bu sıcaklığı hissettirmek için bu çocuklarımızın yanlarında eşimle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bayram, yeni yıl gibi özel günlerde de bu çocuklarımızın gözleri aile arar. Eşim ve ben bu çocuklarımızın ailesiyiz. Yeni yılda çocuklarımızın, torunlarımızın boyunlarını bükük bırakmamak için eşim Sezer hanımla torunlarımızı ziyaret edip sevindirmek istedik. Eşim ve ben hem onları mutlu ettik, hem de biz mutlu olduk. Buradan herkese sesleniyorum. Bu çocuklar bizim onları yalnız bırakmayalım, onları ziyaret edip onları sevindirelim” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç