Kanyonda mahsur kalan dağcılar askeri helikopterle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve İstanbul illerinden Safranbolu ilçesine gelen 15 kişilik profesyonel dağcı ekibi dün Konarı köyüne bağlı Yaji kanyonuna iniyor. Dün akşam kanyondan çıkmaya çalışan ekipte bulunan Erdal Yalçın düşmesi sonucu yaralandı. Dağcı ekibinden 12 kişi yukarı çıkarak, yardım istediler. Ekipte bulunan Erdoğan Bakır, Nurcan Köse yaralı arkadaşları Erdal Yalçın’ın yanında kalarak kurtarılmayı beklediler. AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma arazinin dik kayalık ve engebeli olması nedeniyle müdahale edemedi. Bunun üzerine sabaha karşı durum Genel Kurmay Başkanlığına bildirilerek helikopter talep edildi. Ankara’dan havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Jandarma Muharebe Arama Kurtarma (MAT) ekibi bölgeye gelerek kanyon içinde yaralı dağcıyı ile diğer iki dağcıyı 16 saat sonra halatla helikoptere çekerek bulundukları yerden kurtardı.

Helikopterle alınan yaralı ve diğer 2 dağcı Karabük Üniversitesi Rektörlük binası önüne inerek buradan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.