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10 Temmuz 2017 09:18

Kanyonda mahsur kaldılar

Karabük Yaj kanyonuna giren "15 kişik dağcı ekibinden 3 kişi kanyonda mahsur kaldı.

Kanyonda mahsur kaldılar

10 Temmuz 2017 09:18


Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik dağcı ekibi dün Yaj kanyonuna iniyor. Dün akşam kanyondan çıkmaya çalışan ekipte bulunan Erdal Yalçın düşmesi sonucu yaralandı. Dağcı ekibinden 12 kişi yukarı çıkarak, yardım istediler. Ekipte bulunan Erdoğan Bakır, Nurcan Köse yaralı arkadaşları Erdal Yalçın’ın yanında kalarak kurtarılmayı beklediler. Gece olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunulamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları başlatıldı. Mahsur kalan dağcılar kurtarma helikopteri ile bulundukları yerden kurtarılacaklar. Çalışmalar devam ediyor.




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