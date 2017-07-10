Kanyonda mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre, 15 kişilik dağcı ekibi dün Yaj kanyonuna iniyor. Dün akşam kanyondan çıkmaya çalışan ekipte bulunan Erdal Yalçın düşmesi sonucu yaralandı. Dağcı ekibinden 12 kişi yukarı çıkarak, yardım istediler. Ekipte bulunan Erdoğan Bakır, Nurcan Köse yaralı arkadaşları Erdal Yalçın’ın yanında kalarak kurtarılmayı beklediler. Gece olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunulamadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları başlatıldı. Mahsur kalan dağcılar kurtarma helikopteri ile bulundukları yerden kurtarılacaklar. Çalışmalar devam ediyor.