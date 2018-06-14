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14 Haziran 2018 15:31

Karabacak, KARDEMİR’de sahur yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabük 1.

Karabacak, KARDEMİR’de sahur yaptı

14 Haziran 2018 15:31

sıra milletvekili adayı Seyit Ahmet Karabacak, seçim çalışmaları kapsamında KARDEMİR çalışanları ile sahur yaptı.


MHP Karabük milletvekili adayı Seyit Ahmet Karabacak, KARDEMİR’de çalışanları ziyaret ederek sahur yaptı. Çalışanlar tarafından kendisine gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür eden Karabacak, "iz emekçi kardeşlerimizin de destekleriyle Allah nasip ederse 24 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakına, milletvekili seçiminde ise partimize gösterilecek teveccühten şüphem yoktur.” dedi.




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