Karabük Belediyesi çalışmalar aralıksız sürüyor

Karabük'ün geleceği için alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Karabük Belediyesi ekipleri kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar yüzlerce kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştiren Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 5000 Evler Mahallesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük genelinde altyapı unsurlarının sistematik şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5000 Evler Mahallesinde ve ihtiyaç duyulan mahallelerde kanalizasyon hattı çalışmasının devam edeceğini söyledi.

‘Korkuluklar boyanıyor'

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki demir korkulukları boyama çalışmalarını da sürdürüyor. Yer yer paslanan ve yüzeyleri pürüzlü olduğu için görüntü kirliliğine neden olan demir korkuluklara temizlenerek yeniden boyanıyor.