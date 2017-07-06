Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:25

Karabük Belediyesi’nden yeni park alanları

Karabük Belediyesi, çocuk ve spor parklarının sayısını artırmaya devam ediyor.

Karabük Belediyesi’nden yeni park alanları

06 Temmuz 2017 17:25

Yeni park alanlarının yapımı devam ederken mevcut park, dinlenme alanları ile spor aletlerinin bakım ve onarımları da sürdürülüyor.


Karabük Belediyesi tarafından kentin birçok sokağına yapmış olduğu yeni parklar ile çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Aydınlıkevler, Kılavuzlar, 100. Yıl ve 5000 Evler mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap verilmeye devam ediliyor.


Karabük Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük’teki eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım, onarımına devam edilirken, mahallelerde uygun bulunan alanlara da yeni çocuk parklarının yapımı sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!