Karabük Gazeteciler Cemiyetinden Ziyaretler

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ve Başkan vekili Kamil Güleç’i ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi ilk ziyaretini KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan’a yaptı. Yeni Cemiyet yönetimini tanıtan Kaya, Cemiyet çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, ziyaretlerinden dolayı Cemiyet Yönetimine teşekkür ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı ve basının her zaman ülkenin ve Karabük’ün gözü kulağı olduğunu söyledi.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi daha sonra KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç’i ziyaret etti.

KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Hakikaten ülkemizde birlik, beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç olan bir zaman diliminden geçiyoruz. Hepimiz üzerimize düşen görevleri eskisinden daha gayretli, daha ciddiyetle birlikte yerine getirirsek ülkemiz bu süreçten de mutlaka başarı ile çıkacaktır. Devlet büyüklerimiz dışarıda da içerde de terörle gerekli mücadeleyi yapıyorlar, bizler de onlara birer vatandaş, birey olarak elimizden gelen bütün desteği vermek istiyoruz. Tabiki ordumuz hem içerde hem dışarıda bu işin takipçisi, tükenmesi için gayret gösteriyor, yine güvenlik güçlerimiz azami gayret gösterip kahramanca en son İzmir’deki olay hepimizin yüreğini dağladı ama Türk Milleti gibi de mert, cesur bir Millet yok, vatanı için hepimiz her an ölmeye hazır, dünyada da böyle bir millet, böyle bir ülke olacağını zannetmiyorum. Bunu 15 Temmuz’da da gösterdi halkımız. Bugün de aynı mücadele devam ediyor. İnşallah bu kadar büyük hengamenin içinde biz de, bizim görevimiz sanayiciyiz, sanayide ülkemize daha çok üretim yapmak, moral değerlerimizi yüksek tutup çalışanlarımıza iş, aş kapısı olmaya devam etmek ve dünyaya ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırmak ki şu günlerde Dolar çok kıymetli hale geldi o doları en azından ülkemizin ihtiyacı kadarını getirmeye gayret ediyoruz. Biz de hem KARDEMİR’de hem Çağ Çelik’te bu çabayı sarf ediyoruz. 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz Çağ Çelik’ten. Hakikaten her türlü şartlarda bunu başarmaya gayret ediyoruz. İşin karında falan değiliz, zaman zaman zarar bile etsek faaliyetimizi sürdürmenin devamlılığının önemli olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde KARDEMİR’de de çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik son 10-15 yılı takip ediyorsunuz sizde. Orada da yatırımlar artık bitmek üzere epeyce sonlara yaklaştık. 2016 yılı zaten başarılı bir yıl olarak sonuçlandı. 2017 yılında da yine bu rekoru da kıracak bir üretim gerçekleşeceğini umut ediyoruz karşılığında da mutlaka sektörde en iyi elita yaratan bir şirket olma gayreti içinde KARDEMİR, orada da bir aile gibi birlik beraberlik içinde herkes görevini yapmaya çalışıyor. Sizin bu değerde emeğiniz çok. Radyo, televizyon, gazete hepsi de bizi her zaman doğru olan her konuda desteklemişlerdir. Hem KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hem de Sanayici olarak sizlere müteşekkiriz. Karabük’te birlik beraberlik içinde pozitif olan değerleri öne çıkarıp, negatifleri de düzeltmek için gayret içinde olursak zannediyorum daha çok memleketimize kazanımlar elde ettirmiş oluruz bu konuda basın olarak hakikaten derlendiniz, toparlandınız. Kolay değil, Anadolu’da bir basın hizmeti vermek Anadolu’da Süper Lige çıkıp da yaşamak gibi bir şey. Çünkü çok kaynaklara ulaşma imkanı yok kıt kanaat kaynaklarla, imkanlarla bu iş yapılıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü, Dayanışma Gününüzü kutluyorum” dedi.