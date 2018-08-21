Karabük protokolü bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Kurban Bayramında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine,TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük eski Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik eski Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, diğer protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.