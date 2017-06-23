Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:14

Karabük’e köprülü kavşak müjdesi

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Kardemir Köprülü Kavşağı’nın proje ihalesinin 21 Haziran’da Karayolları 15.

Karabük’e köprülü kavşak müjdesi

23 Haziran 2017 15:14

Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını bildirdi.


Karabük’te şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacak önemli projelerden biri olan Kardemir köprülü kavşağı’nın projesinin ihale sonucunun kesinleşmesinin ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Uysal, “ Köprülü kavşağın yatırım programına alınması, proje çalışmalarının tamamlanması ve ardından da yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için yoğun gayret gösterdik. Projenin her safhasında olduğu gibi yapım sürecinde de takipçisi olacağız ve en kısa sürede hizmete geçmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Karabük AK Parti hükümetleri ile asırlık hayallerine kavuşurken her alanda bambaşka bir noktaya geldi. Bu yatırımlar sayesinde Karabük’ümüzün gelişmesi hızlandı, bundan sonra da yapılacak yatırımlarla Karabük daha da büyüyecek ve gelişecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:10
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!