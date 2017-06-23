Karabük’e köprülü kavşak müjdesi

Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını bildirdi.

Karabük’te şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatacak önemli projelerden biri olan Kardemir köprülü kavşağı’nın projesinin ihale sonucunun kesinleşmesinin ardından inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Uysal, “ Köprülü kavşağın yatırım programına alınması, proje çalışmalarının tamamlanması ve ardından da yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi için yoğun gayret gösterdik. Projenin her safhasında olduğu gibi yapım sürecinde de takipçisi olacağız ve en kısa sürede hizmete geçmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Karabük AK Parti hükümetleri ile asırlık hayallerine kavuşurken her alanda bambaşka bir noktaya geldi. Bu yatırımlar sayesinde Karabük’ümüzün gelişmesi hızlandı, bundan sonra da yapılacak yatırımlarla Karabük daha da büyüyecek ve gelişecek” dedi.