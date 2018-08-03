Karabüklü vekillerden İl Özel İdaresine destek sözü

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Karabük merkez ve ilçelerinde İl Özel İdare tarafından yapılan çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundular.

Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ise Genel Sekreter Uzun’a, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Karabük milletvekilleri olarak genel ve yerel yönetimler ile birlik, beraberlik içerisinde çalışacaklarını, kentin kalkınması adına var güçleriyle çalışacaklarını belirttiler.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Gazi Meclisi’ni gezdirerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.