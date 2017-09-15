Karabükspor, Manisa’ya hareket etti

haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Çamlık Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı mavili ekip teknik çalışma yapıldı. Antrenmana, sakatlığı devam eden Serdar Deliktaş katılmadı, kaleci Ahmet Şahin ise takımdan ayrı çalıştı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri’nde toplanan kafile, Serdar Deliktaş ve Ahmet Şahin ile yabancı kontenjanından dolayı Skulason’dan yoksun Manisa’ya hareket etti.

Kara yoluyla Ankara’ya oradan da hava yoluyla İzmir’e geçen kırmızı-mavili kafile, buradan kara yolu ile Manisa’da kalacağı otele geçecek. Kırmızı-mavili ekip yarın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği maçı beklemeye başladı.