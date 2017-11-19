Karabükspor’da başkan adayı Murat Malkoç olarak belirlendi

Karabük Polis Evi’nde TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Karabük Valisi Kemal Çeber’in önceliğinde yapılan toplantıya Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Tuncay Özcan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, iş adamı Şefik Dizdar katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve üzerinden titizlikle yapılan görüşmeler sonucunda KARDEMİR hakim hissedar aileleri Yolbulan ve Güleç ailelerinde ortak desteği ile daha önce Karabükspor’da yöneticilik yapan Murat Malkoç’un başkan adayı olmasında karar kılındı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Murat Malkoç, gerekli ekonomik desteğinde sağlanması ile Karabükspor’u yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Çıkan kararın Kardemir Karabükspor’un yeniden yapılanması adına bütün şehrin paydaşları ile birlikte alınan kararla oluştuğunu kaydeden Malkoç, “Yarın genel kurulda başkanlığımızı açıklayacağız. Hayırlısı olur inşallah. Zor bir süreç. Zor süreçte de işin ucunu bırakma şansımız yok. Biz Kardemir Karabükspor sevdalıyız. Öncelikle iyi yöneteceğimize herkese bunun sözünü verebilir. İnşallah süreç iyi başlar. Kardemir Karabükspor’u iyi bir yere getiririz” dedi.

Yaşanan maddi sıkıntının çözümü noktasındaki bir soruya ise Malkoç, “Maddi konuda bizler KARDEMİR’in desteği olmadan Karabükspor’u ayağa kaldırma şansımız yok. Bunlarla ilgili büyüklerimiz destek verecekleri sözünü verdi. Ailelerde benim üzerinde mutabakat kaldılar. Güzel günler bizi bekler. Ekonomik olarak görüşme yapıldı ve çalışmaları bir an önce başlatacaklar. Acil olan ödemeleri yapacağız. Bunla ilgili söz aldık” ifadesinde bulundu.

Yönetim kurulu noktasında ise netleşmeyen bazı isimlerin olduğunu da kaydeden Murat Malkoç, “Bu kutsal bir görev teklif ettiğimiz arkadaşlarımız bu konuya sahip çıkacaktır bizim gibi. Önemli olarak burayı birlikte güzel bir şekilde yönetmemiz. İnşallah süreç lehimize işler” diye konuştu.