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22 Kasım 2017 17:18

Karabükspor’da Bursa hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 13.

Karabükspor’da Bursa hazırlıkları başladı

22 Kasım 2017 17:18

haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, bir günlük iznin ardından bu maçın çalışmalarına başladı. Sağ arka adelesinde yırtık tespit edilen Dany Nounkeu idmana katılmazken, 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.


Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri’nde Bursaspor maçı çalışmalarına başlayan kırmızı-mavili ekip ısınma, ayak tenisi ve istasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idmanda Kasımpaşa maçında sakatlanan Dany ile hafif ağrıları bulunan Tanase yer almadı. Kasımpaşa maçının 44. dakikasında sakatlanan ve daha sonra çekilen Mr sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Dany’nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.




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