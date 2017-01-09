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09 Ocak 2017 15:25

Karabükspor’da sakatlık şoku

Karabükspor’da sakatlık şoku

09 Ocak 2017 15:25

Kardemir Karabükspor’un devre arası transferinde kadrosuna kattığı Ukranyalı kaleci Oleksandr Rybka ilk hazırlık maçında sakatlandı. Rybka’nın 6 ile 8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından transfer edilen kaleci Oleksandr Rybka’dan kötü haber geldi. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında takım arkadaşı Barış ile çarpışan Rybka’nın sol ayak iç yan bağlarında kopma meydana geldi. Tecrübeli file bekçisinin, bugün çekilen MR sonrası yaklaşık 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül, geçtiğimiz hafta kadroya kattıkları Ukranyalı kaleci Oleksandr Rybka’nın sakatlanarak yaklaşık 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalmalarının kendilerini üzdüğünü söyledi. Gül, Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları ve 4-1 mağlup oldukları hazırlık maçının istedikleri gibi olmadığı belirterek, "Havanın yağışlı olması nedeniyle hocamız futbolcuları uyararak kendilerini riske atmamalarını istedi. Ancak bir pozisyonda kaleci Rybka ile Barış çarpıştı. Bu pozisyonda kalecimiz sakatlandı ve çekilen MR sonrası doktorumuzun verdiği bilgiye göre yaklaşık 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacak" dedi.
Gül ayrıca, yine Ukranya’nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettikleri Yevhen Seleznyov’un hazırlık maçında göz doldurduğunu ifade ederek, "Seleznyov bana göre taraftarın sevgilisi olacak bir yapıya sahip. Oldukça pozitif ve liderlik özelliliği olan bir oyuncu. Takıma katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tolga Gül, hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda bir oyuncu düşündüklerini ve bu noktada da kulüp başkanının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.



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