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07 Ocak 2017 10:59

Karabükspor’un Rumen golcüsü Alexe takımla çalışmalara başladı

Karabükspor’un Rumen golcüsü Alexe takımla çalışmalara başladı

07 Ocak 2017 10:59

Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek Spice Hotel’de gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.
Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Traore, Yatabare ve Poko antrenmanda yer almazken, Alexe takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Feridun Tankut ile yönetim kurulu üyeleri Tolga Gül, Ahmet Karabacak, Tuncay Yıldız, Aydın Derebaşı ve Necati Kodoloğlu da takip ettiler.

Alexe: “İkinci yarıda kendimize özgüvenimiz çok fazla”
Sezon öncesi Bolu kampında sağ diz çapraz bağları kopan Karabükspor’un Rumen forveti Marius Alexe 5 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
Geçtiğimiz sezon Dinamo Bükreş takımından transfer edilen ve PTT 1. Lig’de 31 maçta 7 gol, 2 asist ile takıma katkı sağlayan Rumen golcü Alexe, 5 aylık sakatlık sürecinin ardından yeninden takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’in ilk yarısında takımda yer alamadığını kaydeden tecrübeli oyuncu Alexe, “Takımla beraber kampa geldim ve kendimi çok iyi hissettiriyorum. Sakatlığımın yüzde 85’i geçti. Yüzde 15’lik kısmı ise maç oynamamdan kaynaklanıyor. Bir iki hafta içinde tam anlamıyla hazır olacağım. İlk yarı takımın performansı çok iyiydi ama son maçlarda puan kazanamadık. Bunun sebebi şanssızlık ve hakemlerin sürekli penaltı çalmasıydı. Ama takım olarak ikinci yarıda kendimize özgüvenimiz çok fazla ve ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz. 5 aylık süreyi tedavimle geçirdim. Şimdi takıma döndüm ve kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum. İdmanlarda takımla birlikte çalışmaya başladığım için tam oynama aşamasına yakın zamanda geleceğimi biliyordum. Kötü bir sakatlık yaşadım. Şimdi takım arkadaşlarımla birlikte bu takımın parçası olarak ligde iyi sonuçlar almak istiyorum” dedi.
Öte yandan kırmızı-mavili ekip yarın kamp çalışmaları kapsamında saat 14.00’te Oba Stadyumu’nda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.



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