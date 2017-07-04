Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:02

Karabükspor’un yeni transferi Traore iddialı

Yeni sezonun ilk etabı için Bolu’da kamp yapan Kardemir Karabükspor‘un yeni transferi Hamidou Traore, sıkı bir antrenmandan geçtiklerini ve bunun karşılığını ligde alacaklarını söyledi.

Karabükspor’un yeni transferi Traore iddialı

04 Temmuz 2017 18:02


Sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çift antrenman ile teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kardemir Karabükspor kuvvet ve ağırlık yüklemesi yapıyor. Ağır tempoda süren idmanlarda futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.


Kırmızı-mavili ekibin Malili yeni transferi Hamidou Traore, takıma kısa sürede adapte olduğunu ve aile ortamı içinde olduklarını söyledi.


Takım arkadaşları ile anlaştığını ve kendisine yardımcı olduklarını da kaydeden genç oyuncu, “Burada sıkı bir antrenman geçiriyoruz ve bunun karşılığını ligde alacağımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray’a karşı kupa maçına çıkmıştım. Dolayısıyla ligin seviyesini orada gördüm. Takıma ciddi anlamda katkı sağlamak için buradayım. Her takım ve her oyuncu bir hedef ve ödül için burada. Bizde burada kupalar için varız ve hedefimiz kupalar kaldırmak. Taraftarlarda bizim bir ailemiz ve onların bize güvenlerini istiyoruz. Gönülleri rahat olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.


Kırmızı-mavili ekip 14 Temmuz’a kadar Bolu’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!