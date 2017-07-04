Karabükspor’un yeni transferi Traore iddialı

Sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği çift antrenman ile teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kardemir Karabükspor kuvvet ve ağırlık yüklemesi yapıyor. Ağır tempoda süren idmanlarda futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-mavili ekibin Malili yeni transferi Hamidou Traore, takıma kısa sürede adapte olduğunu ve aile ortamı içinde olduklarını söyledi.

Takım arkadaşları ile anlaştığını ve kendisine yardımcı olduklarını da kaydeden genç oyuncu, “Burada sıkı bir antrenman geçiriyoruz ve bunun karşılığını ligde alacağımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray’a karşı kupa maçına çıkmıştım. Dolayısıyla ligin seviyesini orada gördüm. Takıma ciddi anlamda katkı sağlamak için buradayım. Her takım ve her oyuncu bir hedef ve ödül için burada. Bizde burada kupalar için varız ve hedefimiz kupalar kaldırmak. Taraftarlarda bizim bir ailemiz ve onların bize güvenlerini istiyoruz. Gönülleri rahat olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Kırmızı-mavili ekip 14 Temmuz’a kadar Bolu’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek.