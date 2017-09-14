Karabük’te 96 göçmen bir otobüste yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesi Hamamlı köyü sınırları içinde şüpheli gördükleri 41 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekipleri, otobüste yapılan kontrolde balık istifi bindirilmiş göçmenler ile karşılaştı. 83 erkek, 13 kadın, 10 çocuk ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından Eskipazar Spor Salonu’na gönderildi. 80’i Afganistan, 16’sı Pakistan uyruklu göçmenleri taşıyan M.T. ile organizatör olduğu ileri sürülen A.K. gözaltına alındı. Olayda kullanılan otobüse ise 690 sayılı KHK kapsamında el konuştu. Para cezası uygulanan otobüs otoparka çekildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 96 mülteci sağlık kontrolünden geçirilirken, jandarma ekipleri de mülteciler hakkında işlem yaptı. Mültecilerin işlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Göçmenlerin Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yola çıktıkları ve İstanbul’a gittikleri öğrenildi.