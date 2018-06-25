Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 14:46

Karabük’te fuhuş operasyonu

Karabük’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı.

Karabük’te fuhuş operasyonu

25 Haziran 2018 14:46

Baskında fuhuş yapan ve fuhuşa yer temin eden 2 kişi ile iki müşteriye idari para cezası kesilirken 7 bin 740’ye ise el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Kılavuzlar Mahallesinde bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı. Operasyonda bahse konu adrese müşteri olarak gelen A.S (60) ve H.K(62) isimli şahıslar, ikamette 100 TL karşılığında fuhuş yapan D.Y (33), fuhuş yaptıran C.B (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan A.S., H.K ve D.Y. isimli şahıslara idari para cezası uygulanırken, C.B (28) isimli şahıstan fuhuş karşılığı elde ettiği değerlendirilen 7 bin 740 TL paraya da el konuldu.


Öte yandan fuhuş yapan D.Y (33) ve buna yer temini sağlayan C.B (28) isimli şahısların fuhuş ve bir çok suçtan kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç