Karabük’te fuhuş operasyonu

Baskında fuhuş yapan ve fuhuşa yer temin eden 2 kişi ile iki müşteriye idari para cezası kesilirken 7 bin 740’ye ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Kılavuzlar Mahallesinde bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı. Operasyonda bahse konu adrese müşteri olarak gelen A.S (60) ve H.K(62) isimli şahıslar, ikamette 100 TL karşılığında fuhuş yapan D.Y (33), fuhuş yaptıran C.B (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan A.S., H.K ve D.Y. isimli şahıslara idari para cezası uygulanırken, C.B (28) isimli şahıstan fuhuş karşılığı elde ettiği değerlendirilen 7 bin 740 TL paraya da el konuldu.

Öte yandan fuhuş yapan D.Y (33) ve buna yer temini sağlayan C.B (28) isimli şahısların fuhuş ve bir çok suçtan kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir.