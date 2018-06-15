Karabük’te il protokolü bayramlaştı

Polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, diğer protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çeber önderliğindeki bir heyet daha sonra, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, personelin bayramını kutladıktan sonra Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi, Güleç Sevgi Evleri ve huzurevini ziyaret etti.