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24 Kasım 2017 16:59

Karabük’te öğretmenler günü etkinlikleri

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karabük’te tören düzenlendi.

Karabük’te öğretmenler günü etkinlikleri

24 Kasım 2017 16:59


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından kutlama programı 100. Yıl Kültür Merkezinde devam etti.


Programa, Karabük Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Program, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından törende konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, hayatına dokunan ve kahtramını olan öğretmenlerin olduğunu söyledi.


Vali Çeber, ‘Öğrencilerin öğretmenlerinin gözüne bakarken ki sevgi ile öğretmenlerin öğrencilerine bakarken ki o ilgi ve sevgi olduğu müddetçe hiçbir sorun yok. Ben bugün yine gördüm, çok mutlulardı. Kıymetli öğretmenlerim inşallah sizin de içinizdeki o sevgi, öğrencilerimizin coşkulu alkışlamaları, şiirlerinde, kompozisyonlarında dile getirdikleri ve ben içtenlikle söylediklerine inandığım o duyguları hiç yok olmaz” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ise öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.


Bu yıl göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği tören, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesinin verilmesiyle sona erdi.


Etkinlikte ayrıca okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.




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