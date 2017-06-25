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25 Haziran 2017 16:51

Karabük’te protokol bayramlaştı

Karabük’te Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolü bayramlaştı.

Karabük’te protokol bayramlaştı

25 Haziran 2017 16:51


Polis evinde düzenlenen bayramlaşma törenine,TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Mülkiye Başmüfettişi iken son valiler kararnamesiyle Karabük’e atanan ve bugün görevine başlayan Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, diğer protokol üyeleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Vali Çeber önderliğindeki bir heyet daha sonra, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Güleç Sevgi Evleri ve huzurevini ziyaret etti.




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