Karabük’te şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Yonca Sokak’ta 5 katlı apartmanın son katından tek başına yaşayan 33 yaşındaki Olcay Çağrı Çiftçi’den önceki geceden beri haber alamayan yakınları şahsın evine gitti. Yakınlarının zili çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımı ile eve giren yakınları Çiftçi’nin odada yerde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine eve gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çiftçi’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.