Karabük’te şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Özgür Sokak’ta bulunan Adaş Apartmanı’nda oturan 46 yaşındaki Şehnaz Tüten’den yakınları haber alamayınca eve geldi. Tüten’in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Tüten’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yeri ve savcının incelemesi sonrası Tüten’in cenazesi otopsi yapılmak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.