Karabük’te Türk bayrağı çiçek açtı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bakım ve çiçeklendirme çalışmalarının Karabük’e ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, “Şehirde bulunan boş alanları mümkün olduğunca çiçeklendirme çalışması yaparak değerlendirmek ve güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Türk Bayrağı temalı çiçeklendirme çalışmasında vatandaşlarımızdan oldukça güzel yorumlar aldık. Belediyemizin imkânları doğrultusunda şehrin çeşitli noktalarında bu tür güzelleştirme çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.