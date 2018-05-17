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17 Mayıs 2018 15:10

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

17 Mayıs 2018 15:10


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti’ yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yolda durdurulan ve üst araması yapılan Ö.D. (32) ve T.U (28) isimli şahsıların üzerinde 6 adet extacy ve bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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