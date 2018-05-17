Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti’ yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yolda durdurulan ve üst araması yapılan Ö.D. (32) ve T.U (28) isimli şahsıların üzerinde 6 adet extacy ve bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.