Karabük’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Kışla ve Elfirek Caddelerinin kesiştiği Askerlik Şubesi Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle Sedar Coşkun’un kullandığı 78 SC 180, Şaban Özdemir’in yönetimindeki 78 BJ 675 ve Okan Emre Boskurt’un idaresindeki 78 BF 372 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Niyazi Avcı ve Kadir Şişman yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.