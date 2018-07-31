Karabük’ü yurt edinen Ebabil kuşu yetkililere teslim edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesi’nde kent ormanı işletmecisi tarafından iş yerinin kapısının önünde hareketsiz halde bulunan Ebabil kuşu Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Kuran-ı Kerim’de de Fil Suresi’nde geçtiği üzere kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehen’in filler ordusunu, gagasında taşıdığı taşlarla yenilgiye uğrattığına bildirilen Ebabil kuşunun üç hafta önce Karabük’te bulunduktan sonra, Safranbolu kent ormanında görülmesi, bu kuşların Karabük’ü adeta yurt edindiği gözlendi. Kent ormanı işletmecisi Kerem Demir de, Ebabil kuşunun Karabük’ten sonra Safranbolu’da da kendine yer bulduğunu ve Safranbolu’yu çok sevdiğini belirtmişti.

Dünya üzerinde kendine has özellikleri ile gizemini koruyan Ebabil kuşunun yetkililere teslim sırasında duygusal anlar yaşandı. Yetkililer tarafından ayaklarının ucu kıvrık olmaları nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken ebabil kuşlarının, sürekli uçan kuş olarak adlandırıldığı belirtilirken, kent ormanı işletmecisi Demir kuşu bulduğunda kendisinden hiç ayrılmadığını, cana yakınlık gösterdiğini bu yüzden teslim ederken zorlandığını ifade etti.

Kuşu teslim alan görevliler ise duyarlılığından dolayı Kerem Demir’e teşekkür etti.