Karakaş’tan bayram mesajı

Karakaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu mübarek ramazan ayında maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin birlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği, dua için açılan eller, eda edilen namazlar, okunan hatimler ile bereketli geçirdiğimiz oruç bereketinin mükafatı olan Ramazan Bayramımızın ülkemiz ve ümmet için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ramazan ayının sağladığı manevi iklim ile kazanılan birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörü kültürünün hayatımızın bundan sonraki bölümünde de milletimiz için güçlenerek devam etmesini niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin milleti iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını temenni ediyoruz. Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar,Karabük’ümüze ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık âlemine huzur ve mutluluk getirmesini Cenabı Allah’ tan niyaz ederim.”