Ş. (KARDEMİR), tarafından yaptırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilk ışıklar yandı.

KARDEMİR tarafından Yenişehir Mahallesine yaptırılan 32 derslik KARDEMİR Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı tamamlanarak 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılına hazır duruma getirildi. Müteahhit firma tarafından yapımı tamamlanarak okulun ilk ışıkları yakıldı. 3 Nisan 2017 tarihinde Karabük’ün kuruluşunun 80’inci yıldönümünde temeli atılan lisede her türlü sosyal donatılı alanlar ile 200 öğrencilik pansiyon ve uygulama mescidi de bulunuyor.

Çevre düzenlemesinin ardından yapımı tamamlanan lise 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılına açılacak.