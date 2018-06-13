Öz, KARDEMİR’in 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile teknolojisini yenilediğini, kapasitelerini arttırdığını, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği sağladığını, çevre ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürerek Karabük’te toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

2010 yılından bugüne kadar yapılan yatırım tutarının yaklaşık 1,3 milyar doları bulduğunu açıklayan Öz, “KARDEMİR içerisinde adeta yeni bir entegre demir çelik tesisinin kurulduğu bu yatırımlar neticesinde, 2017 yılında sıvı çelik üretimimizi 2 milyon 400 bin tonun üzerine taşıdık. Ürün tarafında ise raydaki katma değeri artıran ray sertleştirme tesisimizi tamamlayarak devreye aldık. Türk çelik sektöründe dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunacak, katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdik. Çubuk Kangal Haddehanemizde bugüne kadar 40 farklı çelik kalitesinde 130 farklı ürünü pazara sunduk” dedi.

"100 bin tonun üzerinde kaliteli çelik piyasaya sunulacak"

Otomotiv sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan lastik teli, altyapı yatırımları olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan öngerilmeli beton çelikleri, otomotiv, savunma sanayi ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan bağlantı elemanları için gerekli olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmaların ise aralıksız devam ettiğini ve bu yıl yurt dışından ithal edilen 100 Bin tonun üzerinde kaliteli çeliği KARDEMİR’in üreterek piyasaya sunacağını söyledi.

Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikasında artık sona yaklaşıldığını ifade eden Öz, “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde devreye alma çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Kalan çevre yatırımlarımızı ise bu yıl Ekim ayı sonuna kadar tamamlamış ve işletmeye almış olacağız. Şirketimizi 3,5 Milyon tona taşıyacak olan 4. Sürekli Döküm Tesisi ve Konverter Kapasitelerinin artırılması yatırımları ise fiilen başladı ve sahada hummalı bir çalışma var” diye açıkladı.

“Nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıktı”

Yatırımlarla birlikte KARDEMİR’de yaşanan büyüme, beraberinde nitelikli personel ihtiyacını da ortaya çıkardığını dile getiren Öz, şunları söyledi:

“Bir taraftan hizmetini doldurarak emekli olanlar ve devreye alınacak yeni yatırımlar ile birlikte yaşanan bu büyüme nedeniyle ihtiyaç duyduğumuz personelin temini için Karabük İŞKUR İl Müdürlüğü ile görüşmelere başlamış bulunmaktayız. Özellikle belirtmek isterim ki, personel alımını Karabük’ten gerçekleştireceğiz. Karabük halkının ve KARDEMİR’in bir bütün olduğunu her zaman göz önünde bulundurduğumuz gibi yine mesleki eğitim almış yetkin gençlerimizin istihdam edilmesi suretiyle KARDEMİR’in ve Karabük’ün büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”